Anche oggi lo stadio della capolista con ampi spazi vuoti

Sfiorato quest’oggi a Fuorigrotta un nuovo record negativo stagionale di presenze.

Dopo una prevendita piuttosto sottotono, quest’oggi invece lo Stadio San Paolo ha recuperato in extremis un discreto numero di spettatori per la sfida fra Napoli e Spal. Nonostante la domenica di pioggia, e i ritardatari dell’ultima ora, erano 34.270 i tifosi che hanno occupato i sediolini dello stadio di Fuorigrotta per un incasso di 777.711,69 euro. Scongiurato il rischio del record stagionale stabilito sabato con la Lazio (32.940), ma questa con la Spal resta la seconda gara meno vista in campionato quest’anno.

