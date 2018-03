Napoli-Spal, le pagelle: Allan il guerriero decisivo, super Mario Rui

Il Napoli batte la Spal 1-0 al San Paolo grazie al goal di Allan al 6′ e torna al comando della classifica di Serie A. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: Spettatore non pagante, merito di una fase difensiva impeccabile del Napoli

Hysaj 6: Molto bene in fase difensiva, un po’ assente in fase offensiva

Albiol 6,5: Il comandante della difesa è tornato e si vede, con lui in campo rendono meglio tutti i compagni di reparto ed il Napoli non prende mai goal

Koulibaly 6,5: Se Albiol è la mente, lui è il braccio, insieme sono una coppia insuperabile e concedono a malapena un tiro in porta alla Spal per tutta la partita

Mario Rui 7: Grandissima partita in entrambe le fasi, oramai è entrato al 100% nei meccanisimi del Napoli

Allan 7,5: Senza dubbio il migliore in campo, il suo goal decide la partita, aveva trovato anche l’assist per il goal di Hamsik che viene poi giustamente annullato per fuorigioco

Jorginho 6: Un po’ ingabbiato dal centrocampo della Spal, da comunque il suo contributo anche in fase difensiva, un po’ meno preciso in fase di impostazione

Hamsik 6,5: Buona prestazione di qualità per il capitano, nel primo tempo mette un bel cross di prima sul secondo palo per Callejon che non trova il goal, nella ripresa aveva trovato il goal del raddoppio ma era leggermente in fuorigioco ed il VAR lo ha annullato

Zielinski 6: Entrato bene in partita, da freschezza e velocità al reparto, gestisce bene il pallone senza commettere ingenuità

Callejon 7: Innesca Allan per il goal decisivo dopo una splendida azione, forse poteva fare qualcosa in più quando Hamsik con un cross perfetto lo becca sul secondo palo

Mertens 6: Sfiora il goal nel secondo tempo con una splendida punizione, per il resto buona partita



Insigne 6,5: Gli manca solo il goal, lo cerca in tutti i modi, lo sfiora nel primo tempo ma il pallone si stampa sul palo

Fonte foto: SSC Napoli

