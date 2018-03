Napoli-Spal: probabili formazioni, numeri e curiosità

25° turno del campionato di Serie A, alle 15:00 il Napoli ospita la Spal allo “Stadio San Paolo”.

–

Un primo posto da consolidare e una figuraccia europea da riscattare, contro un avversario in piena lotta-salvezza come la Spal e conoscendo già il risultato della Juventus (di scena alle 12:30 nel derby contro il Torino). Il Napoli oggi pomeriggio sfida – con l’obbligo di vincere – i ferraresi allenati da Leonardo Semplici, in uno Stadio San Paolo che si prevede ancora una volta senza sold-out.

Gli azzurri, primi in classifica con 63 punti, hanno fin qui segnato 54 reti (29 fra le mura amiche) incassandone 15 (di cui 8 a Fuorigrotta). Dopo la sfida odierna i partenopei affronteranno il prossimo match di campionato lunedì sera a Cagliari.

–

La Spal invece dopo ventiquattro giornate è terz’ultima al 18° posto con 17 punti. Il magro bottino in classifica è frutto di sole tre vittorie, otto pareggi e ben tredici sconfitte; uno score che peggiora decisamente in trasferta: 6 punti in 12 gare (1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte), soltanto il Benevento ha fatto peggio nell’attuale massima serie. Dopo la gara di oggi, gli emiliani torneranno in campo sabato per il derby casalingo contro il Bologna.

–

Precedenti: Sarà la sfida numero 21 nel capoluogo campano fra Napoli e Spal. Il bilancio fin qui è di 12 vittorie azzurre, 5 pareggi e 3 successi spallini.

–

Indisponibili: Ghoulam, Milik (Napoli). Borriello, Schiavon, Cionek (Spal).

Squalificati: Mattiello (Spal).

Diffidati: Koulibaly, Jorginho (Napoli). Felipe, Schiattarella (Spal).

–

Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina.

Assistenti di linea: Marrazzo, Bottegoni.

IV uomo: Abbattista.

Addetto al VAR: Mariani.

Assistente al VAR: Longo.

–

Ex di turno: Grassi.

–

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui; 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 62 Tonelli, 11 Maggio, 42 Diawara, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas. All. Sarri

SPAL (4-3-3): 97 Meret; 21 Salamon, 27 Felipe, 23 Vicari; 29 Lazzari, 77 Viviani, 28 Schiattarella, 88 Grassi, 85 Dramè; 19 Kurtic; 7 Antenucci. A disposizione: 1 Gomis, 92 Marchegiani, 5 Simic, 15 Vaisanen, 33 Costa, 25 Everton Luiz, 18 Schiavon, 24 Vitale, 9 Bonazzoli, 10 Floccari, 43 Paloschi. All. Semplici.–

–

DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA:

WEB (diretta testuale): 100x100napoli.it a partire dalle 14:30

RADIO: Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio1 Rai (all’interno di “Tutto il calcio minuto per minuto”).

PAY-TV: Sky Calcio, Premium Sport.

.

Comments

comments