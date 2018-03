Napoli-Spal: ritorna il pienone per la volata Scudetto

I tifosi azzurri scelgono il campionato, ne sarà la prova la gara di domani pomeriggio con il San Paolo che registrerà il tutto esaurito.

Archiviata la nottataccia di giovedì scorso contro il Lipsia si riparte col campionato nella 25esima giornata che vedrà il Napoli ospitare la Spal nell’impianto di Fuorigrotta. I tifosi partenopei hanno scelto oramai dove “investire” i propri risparmi perché, domani si registrerà, con ogni probabilità, il sold out.

Complice anche una politica dei prezzi abbordabile, come riferisce l’edizione odierna on line de Il Mattino, curve e distinti sembrerebbero quasi del tutto esauribili. In realtà, sul sito internet di Listicket.com, ci sarebbe ancora la possibilità di acquistare qualche tagliando ancora disponibile anche se per i possessori delle tessere Napoli Calcio Away, gli unici a poter ambire all’acquisto dell’evento, l’operazione e la transazione elettronica non andrebbero a buon fine proprio perché la richiesta è molto alta.

A cura di Daniele Arcella

