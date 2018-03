Napoli, stasera contro una squadra di Lipsia come nel 1988/89

Come nel 1989 di nuovo una squadra della città tedesca nei sedicesimi di finale della Coppa Uefa.

Corsi e ricorsi storici. Il Napoli questa sera in Europa League giochera i sedicesimi di finale contro il RB Lipsia, giovane squadra della città tedesca che da un paio di anni si è affacciata (con successo) nella Bundesliga. Un dolce ricordo che riporta alla fantastica annata 1988/89, quando gli azzurri trionfarono in Coppa Uefa.

In quella trionfale cavalcata infatti, e proprio nei sedicesimi di finale come stasera, gli azzurri capitanati da Diego Armando Maradona incontrarono una squadra di Lipsia, la Lokomotive – oggi “caduta in disgrazia” in quarta divisione – che all’epoca giocava nel campionato della Germania Est (mancava un anno alla caduta del muro di Berlino).

La doppia sfida, giocatasi fra ottobre e novembre 1988, terminò con un pareggio all’andata 1-1 a Lipsia (Zimmerlìng e Francini) e una vittoria per 2-0 al San Paolo al ritorno (gol di Maradona e autorete di Sholz). Gli azzurri volarono così agli ottavi per sfidare il Bordeaux.

–

Comments

comments