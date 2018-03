Napoli, storico risultato nel bilancio: mai profitti così alti!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato uno speciale al bilancio delle squadre di Serie A.

Il Napoli ha ottenuto un risultato storico, superando per la prima volta i 200 milioni di ricavi, e incamerando 66,6 milioni di profitto: mai gli azzurri avevano incassato una cifra così alta. Merito dei grandi risultati ottenuti nel 2016/2017: in primis la cessione record di Gonzalo Higuain alla Juventus, che ha generato 86 milioni di guadagno, unita alla partecipazione alla Champions con i soli bianconeri come altra squadra italiana, che ha portato 66,1 milioni di premi Uefa. Sono schizzati i costi sportivi: stipendi da 85,2 a 101,6 milioni; ammortamenti da 50,6 a 76,2. Il bilancio 2017-18 è previsto in equilibrio.

Comments

comments