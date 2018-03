Napoli story – Anche Ferrara in gol nel 3-0 all’Udinese

Il giorno 14 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, otto in serie A, tre in serie B ed una in Champions League, ottenendo quattro vittorie e quattro pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 3-0 all’Udinese nella sesta di ritorno della serie A-1992/93

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi:

Galli; Ferrara (46′ Tarantino), Francini; Altomare, Corradini, Nela; Carbone, Thern, Policano (80′ Pari), Zola, Fonseca

I gol: 45′ Ferrara, 54′ Policano, 72′ Fonseca [CLICCA QUI per guardare il video]

Dopo ventidue giornate il Napoli era dodicesimo in classifica a venti punti dalla capolista Milan. A fine torneo gli azzurri, che avevano iniziato il torneo con Claudio Ranieri in panchina, chiusero all’undicesimo posto.

Il gol che aprì le marcature nel 3-0 all’Udinese fu di Ciro Ferrara. Il difensore napoletano è il quinto azzurro di sempre con le sue 323 partite con la maglia del Napoli. Ha segnato 15 gol.

