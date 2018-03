Napoli story – Coppa delle Coppe gli azzurri battono lo Slask Wroklaw

Il giorno 16 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, dieci in serie A, una in serie B ed una in coppa delle Coppe, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 allo Slask Wroklaw nel ritorno dei quarti di finale della coppa delle Coppe-1976/77

Questa è la formazione schierata da Bruno Pesaola: Carmignani; Bruscolotti, Vavassori; Burgnich, Catellani, Orlandini (27′ Esposito); Massa, Juliano, Savoldi, Vinazzani, Chiarugi

I gol: 10′ Massa, 49′ Chiarugi

Dopo aver pareggiato per 0-0 l’andata in Polonia il Napoli eliminò lo Slask ed approdò in semifinale dove trovò l’Anderlecht: 1-0 al San Poalo e 0-2 al ritorno, un ko che grida ancora vendetta.

Il gol che aprì le marcature contro i polacchi fu di Beppe Massa che ha firmato 36 gol nelle sue 150 partite in maglia azzurra: 24 in 102 di serie A, 8 nelle 31 di coppa Italia e 4 nelle 17 in Europa.

Comments

comments