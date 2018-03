Napoli story – Doppietta di Careca in Napoli-Como

Il giorno 20 marzo il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in serie A, una in serie B, una in serie C1 ed una in Europa League, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 3-0 al Como nell’ottava di ritorno della serie A-1987/88

Questa è la formazione schierata da Ottavio Bianchi: Garella; Bigliardi, Francini; Bagni, Ferrario, Filardi; Careca, De Napoli, Carnevale, Maradona, Romano (66′ Sola)

I gol: 10′ Careca, 43′ De Napoli, 48′ Careca

Dopo ventidue giornate il Napoli era primo in classifica con quattro punti sul Milan che a fine stagioone effettuò il famoso sorpasso-scudetto.

Nel 3-0 al Como una doppietta di Antonio Careca. Il centravanti brasiliano è il settimo bomber della storia del Napoli con 96 gol in 221 partite: 73 in 164 di serie A, 13 nelle 31 di coppa Italia, 2 nella presenza in supercoppa italiana ed 8 nelle 25 in Europa.

Comments

comments