Napoli story – Il Napoli batte il Genoa con gol di Zola in zona Cesarini

Il giorno 4 marzo il Napoli ha giocato quindici partite, 10 in serie A, tre in serie B e due in coppa Italia, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 al Genoa nella decima di ritorno della serie A-1989/90

Questa è la formazione schierata da Albertino Bigon: Guiliani; Ferrara, Francini; Crippa, Alemao, Baroni; Fusi, De Napoli, Careca, Mauro, Zola

I gol: 46′ Francini, 80′ La Paz, 90′ Zola

Dopo ventisei giornate il Napoli era secondo in classifica a due punti dal Milan. Il 1989/90 è l’anno del secondo scudetto azzurro.

Il gol vincente segnato al Genoa in piena zona Cesarini è di Gianfranco Zola. Il fantasista sardo ha segnato 35 gol in 136 presenze in maglia azzurra: 32 in 105 in serie A e 3 nelle 23 partite di coppa Italia. Non ha segnato nelle sue 8 partite in Europa.

