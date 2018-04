Napoli story – Poker alla Triestina e gol di Jeppson

Il giorno 17 aprile il Napoli ha giocato quattordici partite, nove in serie A, tre in serie B, una in serie C1 ed una in coppa Italia, ottenendo sette vittorie e tre pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 4-0 alla Triestina nella decima di ritorno della serie A-1954/55

Questa è la formazione schierata da Eraldo Monzeglio: Bugatti; Comaschi, Vinyei; Castelli, Tre Re, Granata; Vitali, Beltrandi, Jeppson, Posio, Pesaola

I gol: 26′ Jeppson, 33′ Beltrandi, 38′ e 83′ Posio

Dopo ventisei giornate il Napoli era nono in classifica. A fine torneo gli azzurri si piazzarono al sesto posto.

Celso Posio firmò una doppietta nel 4-0 alla Triestina. Il centrocampista vanta 12 gol nelle sue 198 presenze di campionato con la maglia del Napoli. Non ha segnato nè in coppa Italia (9 partite), nè nella sua unica presenza in Europa.

