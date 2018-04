Napoli story – Mascara e Hamsik affondano il Bologna

Il giorno 10 aprile il Napoli ha giocato diciotto partite, tredici in serie A, quattro in serie B ed una in serie C1, ottenendo otto vittorie e sei pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 a Bologna nella tredicesima di ritorno della serie A-2010/11

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Ruiz, Maggio, Pazienza, Yebda, Dossena, Hamsik (76′ Gargano), Mascara (60′ Zuniga), Lavezzi (88′ Lucarelli)

I gol: 30′ Mascara, 45′ Hamsik (rig)

Dopo trentuno giornate il Napoli era secondo in classifica alle spalle della capolista Milan. A fine torneo gli azzurri si sono piazzati al terzo posto, sorpassati anche dall’Inter.

Il gol che ha aperto le marcature a Bologna è uno dei 4 che ha segnato Giuseppe Mascara in maglia azzurra. La punta ha giocato 21 partite in serie A e 2 in Europa.

