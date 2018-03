Napoli story – Poker al Parma, Maradona e Careca stendono i gialloblu

Il giorno 10 febbraio il Napoli ha giocato quattordici partite, undici in serie A, due in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie e due pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo il 4-2 al Parma nella terza di ritorno della serie A-1990/91

Questa è la formazione schierata da Albertino Bigon: Galli; Ferrara, Francini (80′ Rizzardi); Crippa, Alemao, Corradini; Venturin, De Napoli, Careca, Maradona, Zola

I gol: 25′ Maradona (rig), 38′ De Napoli, 52′ Minotti, 69′ Maradona (rig), 72′ Careca (rig), 81′ Osio

Dopo diciannove giornate il Napoli era undicesimo in classifica. La stagione si concluse con gli azzurri all’ottvo posto in una classifica che vide in testa la Sampdoria di Boskov.

Oltre ai tre rigori, trasformati da Maradona e Careca, nel 4-2 al Parma anche un gol di Nando De Napoli, Il centrocampista irpino vanta 9 gol nelle sue 241 partite in maglia azzurra: 8 nelle 176 di serie A ed un gol nelle 41 di coppa Italia. Non ha segnato nelle 23 partite europee e nella sua presenza nella supercoppa italiana.

