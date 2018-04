Napoli story – Tripletta Cavani e rimonta sulla Lazio

Il giorno 3 aprile il Napoli ha giocato quattordici partite, nove in serie A, tre in serie B, una in coppa Italia ed una in coppa delle Coppe, ottenendo cinque vittorie e quattro pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 4-3 alla Lazio nella dodicesima di ritorno della serie A-2010/11

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Pazienza (58′ Mascara), Yebda (86′ Lucarelli), Dossena (76′ Gargano), Hamsik, Lavezzi, Cavani

I gol: 29′ Mauri, 57′ Dias, 60′ Dossena, 62′ Cavani, 68′ Aronica (autogol), m82′ Cavani (rig), 88′ Cavani

Dopo trenta giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle delle due milanesi. Una posizione che gli azzurri hanno saputo mantenere fino a fine stagione.

Oltre alla tripletta di Cavani, la rete che diede il via alla rimonta sulla Lazio porta la firma di Andrea Dossena. Ai biancoazzurri una delle 3 reti segnate nelle sue 109 presenze in maglia azzurra.

