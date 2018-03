Napoli story – Un gol di Fonseca stende il Lecce

Il giorno 6 marzo il Napoli ha giocato quattordici partite, undici in serie A, una in serie B, una in serie C1 ed una in coppa delle Coppe, ottenendo due vittorie e cinque pareggi, con sette sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a Lecce nella nona di ritorno della serie A-1993/94

Questa è la formazione schierata da Marcello Lippi: Taglialatela; Ferrara, Francini; Gambaro, Cannavaro, Bia; Policano (65′ Corradini), Bordin, Fonseca, Corini (83′ Nela), Pecchia

I gol: 51′ Fonseca

Dopo venticinque giornate il Napoli era ottavo in classifica a 15 punti dalla capolista Milan. A fine torneo gli azzurri conquistarono uno splendido sesto posto e la qualificazione alla coppa Uefa.

Il gol vincente al Via del Mare di Lecce porta la firma di Daniel Fonseca. La punta uruguayana ha segnato 39 gol in 69 presenze in maglia azzurra: 31 nelle 58 di serie A, 2 nelle 7 di coppa Italia e 6 nelle 4 in Europa.

