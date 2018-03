Napoli story – Vittoria contro il Benevento con i gol Pià e Sosa

Il giorno 13 marzo il Napoli ha giocato diciassette partite, dodici in serie A, tre in serie B, una in serie C1 ed una in Europa League, ottenendo otto vittorie e cinque pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 a Benevento nella nona di ritorno della serie C1-2004/05

Questa è la formazione schierata da Edy Reja: Gianello; Terzi, Scarlato, Ignoffo; Grava, Montervino, Consonni, Bonomi (46′ Mora), Capparella (87′ Montesanto); Calaiò (75′ Sosa), Pià

I gol: 51′ Pià, 81′ Sosa

Il primo Napoli di Aurelio De Laurentiis, che aveva iniziato la stagione con in panchina Giampiero Ventura, non è riuscito ad essere promosso in serie B per il ko nella finale-playoff contro l’Avellino.

Il gol del 2-0 al Santa Colomba di Benevento porta la firma di Roberto Sosa. Il “Pampa” vanta 30 gol nelle sue 131 presenze in maglia azzurra: 28 nelle 118 presenze in campionato w 2 nelle 11 di coppa Italia. Non ha segnato nelle due partite di supercoppa di C1 contro lo Spezia.

