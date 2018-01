Napoli story – Vittoria contro il Bologna con gol di Savoldi

Il giorno 16 gennaio il Napoli ha giocato dodici partite, nove in serie A, due in serie B ed una in serie C1, ottenendo quattro vittorie e sette pareggi, con una sola sconfitta.

Ricordiamo l’1-0 a Bologna nella tredicesima giornata della serie A-1976/77.

Questa è la formazione schierata da Bruno Pesaola: Carmignani; Bruscolotti, Pogliana; Burgnich, Vavassori, Orlandini; Massa, Juliano, Savoldi, Esposito (72′ Vinazzani), Braglia.

I gol: 80′ Savoldi.

Il Napoli chiuse quel torneo al settimo posto anche per il punto di penalizzazione. Lo scudetto andò alla Juventus, davanti al Torino. Il blitz a Bologna porta la firma di Beppe Savoldi, il nono bomber della storia del Napoli. Il centravanti bergamasco vanta 77 gol in 165 partite in maglia azzurra: 55 in 118 di serie A, 19 nelle 35 di coppa Italia e 3 nelle 12 partite nelle coppe europee.