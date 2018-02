Napoli story – Vittoria del Napoli in Europa League contro lo Swansea

Il giorno 27 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, otto in serie A, una in serie C1, una in coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo tre vittorie e cinque pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 allo Swansea nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League-2013/14

Questa è la formazione schierata da Rafael Benitez: Reina, Maggio, Albiol, Henrique, Ghoulam, Inler, Behrami, Insigne (68′ Mertens), Pandev (59′ Hamsik), Callejon (84′ Britos), Higuain

I gol: 17′ Insigne, 30′ De Guzman, 78′ Higuain, 93′ Inler

Dopo aver pareggiato per 0-0 all’andata in Inghilterra con il 3-1 del ritorno (gol di De Guzman per gli ospiti), il Napoli è passato agli ottavi dove è stato eliminato dal Porto.

Il terzo gol allo Swansea porta la firma di Gokhan Inler. Lo svizzero ha segnato 13 gol in maglia azzurra: 9 nelle 118 di serie A e 4 nelle 33 in Europa. Non ha segnato nelle sue 13 presenze in coppa Italia e nelle due partite di supercoppa italiana.

