Napoli story – Vittoria sul Chievo e gol di Britos

Il giorno 13 febbraio il Napoli ha giocato dodici partite, otto in serie A, due in serie B, una in serie C1 ed una in coppa Italia, ottenendo due vittorie e tre pareggi, con sette sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 al Chievo nella quarta di ritorno della serie A-2011/12

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri: De Sanctis, Grava, Aronica, Britos, Zuniga, Inler, Gargano, Dossena, Hamsik (68′ Maggio), Lavezzi (77′ Pandev), Cavani (89′ Vargas)

I gol: 15′ Britos, 38′ Cavani (rig)

Dopo ventidue giornate il Napoli era settimo in classifica. A fine torneo gli azzurri si sono piazzati al quinto posto alle spalle di Juventus, Inter, Udinese e Lazio.

Il gol che ha sbloccato la partita porta la firma di Miguel Angel Britos. Il difensore uruguyano ha segnato 3 gol nelle sue 99 presenze in maglia azzurra. 3 reti in 68 presenze in serie A e nessun gol nelle 8 di coppa Italia, nelle 22 in Europa e nella presenza in supercoppa italiana.

