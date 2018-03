Napoli story – Vittoria sul Varese con doppietta di Improta

Il giorno 20 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, otto in serie A, una in serie B, una in coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 3-0 al Varese nella quarta di ritorno della serie A-1971/72

Questa è la formazione schierata da Giuseppe Chiappella: Zoff; Ripari, Pogliana; Zurlini, Panzanato, Perego; Sormani, Juliano, Manservisi, Altafini, Improta

I gol: 29′ e 55′ Improta, 60′ Perego

Il Napoli chiuse quel 1971/72 all’ottavo posto alla pari con la Sampdoria ed alle spalle di Juventus (che vinse lo scudetto), Milan, Torino, Cagliari, Inter, Fiorentina e Roma.

Al Varese una doppietta di Gianni Improta che vanta 22 gol nelle sue 179 presenze in maglia azzurra. Il “Baronetto di Posillipo” ha segnato 15 gol in 131 di campionato, 6 nelle 37 di coppa Italia ed una rete nelle sue 11 presenze in Europa.

