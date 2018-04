Napoli su Battaglia, c’è la concorrenza di Roma e Inter

Roma, Napoli e Inter seguono il centrocampista dello Sporting Rodrigo Battaglia, classe ’91 che piace però anche al West Ham.

In Portogallo è considerato tra i centrocampisti più affidabili dell’intero campionato: all’età di 26 anni Rodrigo Battaglia potrebbe lasciare lo Sporting per tentare l’avventura in un campionato di livello più alto.

Tre squadre italiane si sono fiondate sul centrocampista classe ’91: Roma, Inter e Napoli hanno chiesto informazioni per intavolare una trattativa con il club portoghese che, secondo ‘O Jogo’, pretende non meno di 30 milioni di euro.

Ha il passaporto italiano, un fattore che accende ulteriormente l’interesse delle nostre big.

