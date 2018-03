Napoli-super, adesso è ufficialmente record dei record!

Gli azzurri conquistano la nona vittoria consecutiva, i 3 punti contro la Spal entrano nella storia.

Non solo la conferma da capolista ma anche un primato mai raggiunto prima, il Napoli battendo 1-0 la Spal quest’oggi ha ottenuto “due piccioni con una fava“. La squadra azzurra infatti ha conquistato la nona vittoria consecutiva in campionato, il filotto più lungo di sempre nella sua storia, ed ha migliorato quelli già ottenuti ben due volte in questa stagione: dalla 1° all’8°giornata e dalla 17° alla 24°.

Incredibile il ruolino di marcia della squadra partenopea e nello specifico questo primato, un vero “record multiplo”: il Napoli ha migliorato per ben due volte in una stagione dei numeri mai toccati prima dal 1926.

