Napoli-Suso: la clausola e la Champions per stuzzicare lo spagnolo

Il Napoli pensa a Suso per la prossima stagione, lo spagnolo ha una clausola rescissoria e potrebbe lasciarsi tentare dalla Champions League. Inoltre la trattativa potrebbe coinvolgere anche Callejon.

Il Napoli ha iniziato le manovre per costruire la squadra della prossima stagione e tra la caccia al portiere ed un’occhiata a Torreira, si pensa anche a rinforzare l’attacco. Oltre al nome di Simone Verdi, tornato alla ribalta, c’è anche quello di Suso, attaccante spagnolo in forza al Milan e punto fermo della società rossonera che gli ha rinnovato il contratto qualche mese fa portando l’ingaggio a 3 milioni di euro fino al 2022 e con una clausola rescissoria di 38 milioni.

De Laurentiis e Giuntoli ci pensano e potrebbero essere disposti a pagare la clausola per intero per poi iniziare una trattativa con l’esterno spagnolo che potrebbe lasciarsi tentare dalla prospettiva di giocare la Champions League nella prossima stagione con la maglia azzurra. In cambio, poi, il Napoli potrebbe vedere Callejon fare il percorso inverso, andando a prendere, secondo voci spagnole, proprio il posto di Suso in rossonero.

