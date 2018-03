Napoli, terminato l’allenamento pomeridiano

Gli azzurri hanno appena concluso la seduta sotto la pioggia agli ordini di Sarri e del suo staff.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il RB Lipsia, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì alla Red Bull Arena (calcio di inizio alle 19).

Seduta di lavoro sotto una incessante pioggia, la squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato in campionato ha svolto sul campo 1 attivazione, allenamento aerobico e partitina con le porte piccole. Sul campo 2 gli altri uomini della rosa, dopo l’attivazione, sono stati impegnati in un circuito di forza e in una partita 7 contro 7 a campo ridotto. Domani allenamento mattutino e poi partenza per la Germania.

Fonte (con correzioni): SSCNapoli.it

