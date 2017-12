Napoli, il titolo di campione d’inverno e quel tabù da sfatare

Vincendo domani sera a Crotone, il Napoli si laureerebbe campione d’inverno.

Un risultato che non conta più di tanto dal momento che l’importante, come sottolineato da Hamsik e Allan, è essere in vetta alla classifica a maggio, al termine del campionato. È anche vero però che, statisticamente, essere in testa alla classifica al giro di boa spesso vuol dire laurearsi campioni d’Italia.

Negli ultimi 30 anni, infatti, in ben 23 occasioni la squadra campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto (senza contare i due campionati il cui esito è stato modificato dalle sentenze post-Calciopoli) e, nelle restanti stagioni, si è comunque classificata tra le prime tre.

Il Napoli per quattro volte ha chiuso il girone d’andata da capolista: per due volte gli azzurri sono riusciti a mantenere il primato anche a fine campionato. Ma gli altri due precedenti non fanno sorridere i tifosi azzurri: nel 1987/1988 il Napoli si laureò campione d’inverno, ma dopo un suicidio nelle ultime cinque giornate, fu scavalcato dal Milan di Arrigo Sacchi. Anche nel 2015/2016, gli azzurri conclusero la prima metà di campionato in testa, dopo il 5-1 rifilato al Frosinone, ma nel girone di ritorno subirono la pazzesca rimonta della Juventus, che inanellò una serie pazzesca di 25 risultati utili consecutivi (24 vittorie e 1 pareggio) decisiva per la vittoria finale.

1985-86 Juventus (campione d’inverno) / Juventus (campione)

1986-87 Napoli / Napoli

1987-88 Napoli / Milan

1988-89 Inter / Inter

1989-90 Napoli / Napoli

1990-91 Inter / Sampdoria

1991-92 Milan / Milan

1992-93 Milan / Milan

1993-94 Milan / Milan

1994-95 Juventus / Juventus

1995-96 Milan / Milan

1996-97 Juventus / Juventus

1997-98 Juventus / Juventus

1998-99 Fiorentina / Milan

1999-00 Juventus / Lazio

2000-01 Roma / Roma

2001-02 Roma / Juventus

2002-03 Milan / Juventus

2003-04 Milan e Roma / Milan

2004-05 Juventus / non assegnato

2005-06 Juventus / Inter*

2006-07 Inter / Inter

2007-08 Inter / Inter

2008-09 Inter / Inter

2009-10 Inter / Inter

2010-11 Milan / Milan

2011-12 Juventus / Juventus

2012-13 Juventus / Juventus

2013-14 Juventus / Juventus

2014-15 Juventus / Juventus

2015-16 Napoli / Juventus

2016-17 Juventus / Juventus

(*scudetto assegnato d’ufficio all’Inter)