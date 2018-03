Vigorito: “Il Napoli ci ha tolto 6 punti ma vogliamo fermare la Juve”

Il presidente e proprietario del Benevento ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente radiofonica crc.

“Prima che entrassi nel mondo del calcio, ero un abbonato del Napoli per cui tifavo Napoli e lo tifo anche in questa lotta scudetto. Il Napoli ci ha tolto sei punti su sei ma dobbiamo ancora giocare la partita di ritorno con la Juve e mi farebbe piacere fare un regalo al Napoli, a Torino ci eravamo quasi riusciti.

Il Napoli sta facendo cose straordinarie, come la Juventus che è un solo punto dietro. La Juve non partecipa ai campionati, li vince i campionati. Non dimentichiamo che la Juve è solo un punto dietro, ha battuto il Napoli e giocherà lo scontro diretto in casa propria”.

Fonte: Ansa

