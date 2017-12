Gli azzurri trovarono una importante vittoria in Calabria nonostante l’inferiorità numerica per un rosso a Gabbiadini.

CROTONE-NAPOLI 1-2 (0-2)

Reti: 18′ Callejón, 34′ Maksimović, 89′ Rosi.

–

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Rosi, Claiton, Ferrari, Martella; Salzano (46′ Stoian), Crisetig, Capezzi; Tonev (55′ Simy), Palladino (75′ Rohden), Falcinelli. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Strinić; Allan, Diawara, Hamšík (63′ Zielinski); Callejón (76′ Giaccherini), Gabbiadini, Mertens (83′ El Kaddouri). All. Sarri.

–

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Ammoniti: Ferrari, Crisetig.

Espulsi: Gabbiadini.

–