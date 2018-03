Il Napoli è tornato a lavoro, aggiornamenti sugli ultimi infortunati

I calciatori partenopei iniziano una settimana intensa che li vedrà impegnati contro Lipsia e Spal.





Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match casalingo di giovedì (ore 21:05) contro il RB Lipsia, valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

La squadra si è divisa in due gruppi ed ha lavorato con il pallone dell’Europa League. Chi ha giocato dall’inizio contro la Lazio ha svolto attivazione sul campo 1, allenamento aerobico e di seguito partitina con le porte piccole.

Sul campo 2 invece gli altri uomini della rosa sono stati impegnati su un circuito di forza, successivamente hanno disputato una partitina a campo ridotto.

Hamšík ha fatto differenziato dopo aver svolto la prima parte di lavoro col primo gruppo. Differenziato per Albiol sul campo. Vlad Chiricheș, che si era fermato nel corso dell’allenamento di rifinitura pre-Lazio per un risentimento muscolare, oggi si è sottoposto ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Domani allenamento pomeridiano.

