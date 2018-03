Napoli-Torreira, trovato l’accordo! I dettagli della trattativa

Il prossimo acquisto del Napoli potrebbe essere Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria.

La società azzurra e il calciatore avrebbero raggiunto l’intesa e secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport Torreira sembra essersi convito grazie ad una promessa di Sarri garantendogli un ruolo cruciale nel centrocampo azzurro.

La società azzurra e l’agente di Torreira avrebbero ragiunto l’accordo con un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro (a salire).

Il giocatore ha un contratto in scadenza con la Sampdoria a giugno 2022 con una clausola di 25 milioni di euro che scadrà il 15 luglio. Inoltre nell’affare Torreira potrebbe rientrare anche la doppia trattativa chiusa in estate Strinic-Zapata, infatti la Samporia dovrebbe dare alla società azzurra 11 milioni di euro. Nei prossimi giorni le due società approfondiranno l’argomento per trovare anche loro un’intesa.

