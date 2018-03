Napoli-Trabzonspor, al via la vendita dei biglietti

Parte la vendita dei tagliandi per il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Trabzonspor che si disputerà il 26 febbraio alle ore 21.05.

I biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 12 febbraio h.15:00.

Gli abbonati avranno una precedenza sul posto, fino alle ore 23.59 di domenica 15 febbraio.

Modalità di acquisto per gli abbonati:

a. i titolari di tessera del tifoso “Club Azzurro Card” e della Fidelity Card ” Fan – Away” con caricamento del titolo di accesso in modalità digitale presso tutti i punti vendita e modalità on-line;

b. gli abbonati titolari di voucher elettronico con rilascio di biglietto cartaceo esclusivamente presso i punti vendita abilitati.

I prezzi fissati per la gara SSC Napoli – Trabzonspor As del 26 febbraio 2015 ore 21.05 sono:

Tribuna d’ Onore € 100

Tribuna Posillipo € 40

Tribuna Nisida € 25

Tribuna Family Adulto € 10/ minore € 5

Distinti € 15

Curva € 12

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

Fonte: SSc Napoli

