Il Napoli tratta con il Deportivo la cessione di Rafael

Rafael Cabral interessa al Deportivo la Coruna, lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale

Una rosa da integrare ma anche da sfoltire. Il Napoli in tal senso infatti è in trattativa con il Deportivo la Coruna per il trasferimento di Rafael, portiere brasiliano classe ’90 col contratto in scadenza a giugno 2018. Sul fronte entrate, la priorità comunque resta sempre Verdi: per lui pronti 20 milioni per convincere il Bologna ma è sempre il giocatore non convinto di lasciare la squadra adesso.