Napoli, tutti per uno novemila per tutti

Metti la Santa Pasqua e il Napoli che gioca in trasferta, aggiungi un cambio di orario improvviso che crea tanti disagi.

Ci sarebbero stati tutti i presupposti perché la Sarri’s Band, oggi rischiasse di esibirsi senza fans al seguito. Invece no, i tifosi azzurri ci saranno e come, al Mapei Stadium e saranno più o meno 9.000, qualcuno in più e non in meno. Stride parecchio questo dato con i ‘soli’30.000 presenti al San Paolo in occasione di Napoli vs Genoa.

Oggi si gioca la prima delle ultime nove e molte andranno in scena a Napoli sarà importante che i napoletani rispondano presente.

Per fare l’impresa servono coraggio, concentrazione ma soprattutto, passione e i tifosi azzurri dovranno lasciarne tanta sugli spalti del San Paolo.

Nove partite e alla fine, se andrà tutto bene, milioni di genitori adottivi potranno coccolarsi il terzo genito della grande famiglia Napoli.

