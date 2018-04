Napoli-Udinese, Curva B superiore esaurita. Possibile sold out

Nella giornata di ieri è iniziata la vendita dei biglietti per Napoli-Udinese, in programma mercoledì 18 aprile alle 20.45 al San Paolo.

La società azzurra ha scelto la politica dei prezzi popolari per far si che i tifosi nelle ultime gare in casa siano al fianco della squadra che lotta per lo Scudetto.

Nonostante contro l’Udinese sia un turno infrasettimanale, lo stadio potrebbe raggiungere la quota dei 50mila e far registrare un tutto esaurito. La Curva B superiore è già esaurita, restano gli altri settori che potrebbero essere venduti in poco tempo.

Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 55,00

Tribuna Nisida € 36,00

Tribuna Family € 10,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 18,00

Curve € 8,00

