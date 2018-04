Napoli-Udinese, le pagelle: il Napoli rimonta con i difensori bomber

Il Napoli batte l’Udinese 4-2 in rimonta e recupera due punti sulla Juventus che ha pareggiato 1-1 a Crotone. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: Incolpevole sui due goal subiti, salva la porta in altre circostanze

Hysaj 6: Partita sufficiente in entrambe le fasi

Albiol 7: Trascina la squadra sulle spalle nel momento più difficile, segna il goal del 2-2 che da il via alla rimonta del Napoli

Tonelli 7: Un centravanti prestato alla difesa, 3 goal alla terza presenza in questo campionato!

Mario Rui 6,5: Bene in fase offensiva, molto meno in quella difensiva, il secondo goal dell’Udinese parte da un cross di Zampano sulla sua fascia

Zielinski 6,5: Una partita di grande talento e tanta qualità, trascina spesso la manovra del Napoli in avanti

Diawara 6: Partita attenta senza strafare, giocate semplici e affidabili

Hamsik 5,5: Lontano anni luce dalla sua miglior prestazione, un buon tiro da fuori nel primo tempo, per il resto un fantasma

Callejon 6: I suoi tagli non fanno male quest’oggi, ma lui si fa trovare sempre pronto e da sempre un grande contributo in fase difensiva

Milik 7: E’ lui l’uomo scudetto, è lui l’uomo in più di questo Napoli, lo sta dimostrando da Sassuolo di stare bene e di meritare il posto da titolare, oggi segna il goal che porta il Napoli in vantaggio e mette in discesa una partita che si era complicata parecchio

Insigne 7: Grande prestazione ma brutto atteggiamento, ammutolire i suoi tifosi dopo il goal non è di certo una cosa che un campione come lui dovrebbe fare. In ogni caso bravo a trovare subito il goal del pari nel primo tempo, da il suo contributo anche nella ripresa

Mertens 6,5: Il suo ingresso nel secondo tempo da velocità alla manovra degli azzurri e li trascina alla rimonta

Comments

comments