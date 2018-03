Napoli-Udinese, le pagelle: Insigne decisivo, Giaccherini deludente, Ounas rimandato

Il Napoli batte 1-0 l’Udinese negli ottavi di finale della Tim Cup 2017-18 grazie al goal di Lorenzo Insigne, gli azzurri staccano dunque il pass per i quarti di finale.

Ecco le pagelle degli azzurri:

Sepe 6: “Non chiamato molto spesso in causa, non costretto a fare tante parate, si fa trovare pronto nelle uscite e nel giocare palla con i piedi”

Maggio 6: “Bene in fase difensiva, si vede poco in fase offensiva”

Maksimovic 6: “Qualche incertezza nel primo tempo, non si è adattato ancora bene nei meccanismi difensivi di Sarri, ma le poco insidie dell’Udinese gli rendono la partita più facile”

Koulibaly 6,5: “Serata quasi di riposo per lui, ma è sempre attento nelle ripartenze dell’Udinese ed entra sempre con il tempo giusto”

Hysaj 6,5: “Molto bene in entrambe le fasi, nel primo tempo fa un grande sprint ma la mancata sovrapposizione di Giaccherini gli fa perdere un tempo di gioco”

Rog 6: “Siamo alle solite, tanta corsa, tanta sostanza ma poca concretezza”

Jorginho 6: “Detta bene i tempi di gioco ai compagni, ma è nettamente in calo fisicamente, ha bisogno di riposare”

Zielinski 6,5: “Nel primo tempo non riesce ad esprimere tutta la sua qualità, dopo l’ingresso di Insigne e Mertens con il Napoli che inizia a girare, il polacco riesce a trovare i suoi inserimenti e delle buone triangolazioni”

Ounas 5,5: “Al momento è rimandato, serve ancora un po di tempo per valutarlo bene, ma forse tutto questo tempo non c’è, si vocifera dell’arrivo di Ciciretti a gennaio e del giovane tunisino che potrebbe essere girato in prestito”

Callejon 5,5: “Giocare spalle alla porta non fa proprio per lui, nel primo tempo bene solo in un’occasione dove si allarga molto bene per ricevere palla ma poi è poco freddo davanti alla porta. Per un giocatore fenomenale negli inserimenti da dietro come lui, giocare attaccante è davvero limitante”

Giaccherini 4,5: “Nel primo tempo non si sovrappone ad un grande sprint di Hysaj, sembrava più veloce l’albanese con il pallone tra i piedi che lui senza. La sua utilità in campo in questo momento è quasi nulla, praticamente un uomo in meno”

Insigne 7: “Entrano lui e Mertens ed il Napoli cambia completamente faccia, diventa subito più pericoloso. Lorenzo ha subito una grande chance ma calcia male, ancora a freddo, la seconda volta però non perdona e fa 1-0, ed il Napoli vola ai quarti di finale”

Mertens 6,5: “Entra bene in partita, ma segnare per lui sta diventando un miraggio”

