Napoli-Udinese: nuovo asse di mercato in vista?

Tutti i possibili affari in estate tra i due club. Il Napoli, pur avendo ancora tante incertezze sul suo futuro, si sta già muovendo per la prossima stagione. Ed ecco che potrebbero spuntare nuovi intrecci di mercato con la società friulana con la quale il Napoli, già in passato, ha concluso dei trasferimenti. Domizzi lasciò la città all’ombra del Vesuvio nel 2008 per traferirsi al club di Pozzo, gli azzurri invece hanno preso dai bianconeri Quagliarella, Inler e Armero.

Cominciamo dalla porta. Rafael non dovrebbe rimanere e per sostituirlo Bigon starebbe pensando a Karnezis, che in questa stagione è riuscito a strappare la maglia da titolare a Simone Scuffet. Con Maggio e Mesto in scadenza e la conferma del solo Zuniga, potrebbe profilarsi un buco su quella fascia che potrebbe essere coperto dal terzino destro dei friulani Silvan Widmer che sta facendo molto bene quest’anno.

Ma non è finita qui. L’obiettivo prioritario a centrocampo resta Allan, brasiliano ma con passaporto portoghese e quindi comunitario. Classe ’91, stipendio da 300mila euro a stagione, Allan, per cui l’Udinese chiede intorno ai 18 milioni, è molto seguito anche dall’Inter. Il Napoli per battere la concorrenza potrebbe inserire nell’affare Duvan Zapata che è desideroso di giocare di più. Il colombiano è valutato tra i 10 ed i 12 milioni ed è un attaccante che piace molto non solo ai friulani.

La bottega dei gioielli dei Pozzo, si sa, è sempre molto cara, ma questo sembra non spaventare la società di De Laurentiis.

Articolo di Marco Salvadori

