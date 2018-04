Napoli-Udinese, prezzi popolari: prosegue la caccia al biglietto

Prosegue spedita la vendita dei biglietti relativa alla 33esima giornata di campionato, che si disputerà mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 20,45 allo stadio San Paolo tra Napoli ed Udinese.

La politica adottata dal club azzurro, con prezzi ancora più bassi, rispetto anche alla gara con il Chievo, ha portato ad una caccia al biglietto.

Dopo le curve anche i tagliandi per i Distinti superiori sono in esaurimento e restano pochissimi biglietti per le Tribune e gli anelli inferiori. Si prospetta, dunque, un tutto esaurito per la gara di domani e vincere è l’unico risultato rimasto per tenere vivo il sogno e i tifosi lo sanno ed hanno deciso di sostenere la squadra fino alla fine.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 55,00

Tribuna Nisida € 36,00

Tribuna Family € 10,00 /€ 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 18,00

Curve € 8,00

A cura di Stefano Esposito

