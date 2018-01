Napoli, vent’anni di calciomercato invernale: da Edmundo a Pavoletti

Tantissimi i calciatori passati per Napoli in questi anni: parecchi quelli approdati in azzurro durante il mercato invernale e, ovviamente, c’è chi è riuscito a imporsi e chi, invece, ha fatto più fatica.

Grande risalto ebbe l’acquisto, nel gennaio del 2001, del brasiliano Edmundo, “O Animal”, che qualche anno prima si era fatto conoscere, in Italia, con la maglia della Fiorentina, oltre che con quella della sua Nazionale, con cui giunse all’atto conclusivo dei Mondiali in Francia (1998), perdendo poi contro i padroni di casa. Edmundo si infortunò nella gara d’esordio contro l’Udinese, riuscendo comunque a collezionare 17 presenze, condite da 4 gol. La stagione, però, terminò con la retrocessione del Napoli, così il brasiliano scelse di andare a giocare in Giappone.

Nel 2005, il Napoli di De Laurentiis, per centrare la promozione in Serie B, puntò su Gianluca Grava ed Emanuele Calaiò: il primo, in azzurro, vincerà una Coppa Italia ed esordirà in Champions League, il secondo, invece, con i suoi gol contribuì in maniera decisiva al doppio salto dalla Serie C1 alla Serie A.

Altri ottimi acquisti si sono rivelati Jorginho e Faouzi Ghoulam: i due, arrivati nel gennaio del 2014, rispettivamente da Verona e Saint Etienne, sono tuttora due pedine fondamentali della squadra azzurra. L’anno successivo fu il turno di Manolo Gabbiadini che però non è riuscito ad esprimersi al meglio, nonostante comunque un buon bottino di reti.

Ma gennaio, come già detto, ha regalato anche qualche flop: tra questi la grande promessa (non mantenuta) Fabiano Santacroce, Daniele Mannini, Jesus Datolo (ricordato esclusivamente per il gol alla Juve in quello storico 3-2 a Torino), Nicolas Navarro e, soprattutto, Edu Vargas: attaccante che diede spettacolo in Libertadores e continua a disputare ottime partite con la Nazionale cilena, non ha saputo esprimere le sue capacità a Napoli. L’ultimo è stato Leonardo Pavoletti, che dopo aver segnato praticamente a chiunque con la maglia del Genoa, fu scelto dal club azzurro per sostituire l’infortunato Milik, rivelandosi non adatto al gioco di Sarri.

Tanti ne abbiamo citati, ma tanti ancora ce ne sarebbero: da Amauri a Rullo, da Trotta a Henrique, da Capparella a Dossena. Nomi che, nel bene o nel male, rimangono impressi nella mente (e alcuni anche nel cuore) dei tifosi azzurri.

1998, Damir Stojak (Vojvodina)

1999, Stefan Schwoch (Venezia)

1999, Oscar Magoni (Bologna)

1999, Davide Mezzanotti (Vicenza)

1999, Sebastiano Vecchiola (Genoa)

2000, Antonino Asta (Torino)

2000, Luciano Galletti (Estudiantes)

2001, Alberto Fontana (Atalanta)

2001, Amauri (Parma)

2001, Edmundo (Vasco da Gama)

2002, Esteban Lopez (Udinese)

2002, Edoardo Artistico (Crotone)

2002, Carlos Pavon (Udinese)

2003, Maurizio D’Angelo (Chievo)

2003, Emanuele Manitta (Messina)

2003, Alberto Savino (Lecce)

2003, Dario Marcolin (Piacenza)

2003, Gonzalo Martinez (Udinese)

2003, Francesco Montervino (Ancona)

2003, Rubens Pasino (Modena)

2004, Alessandro Del Grosso (Catania)

2004, Gonzalo Martinez (Udinese)

2004, Marko Perovic (Ancona)

2005, Emanuele Calaiò (Pescara)

2005, Marco Capparella (Ascoli)

2005, Luigi Consonni (SPAL)

2005, Gaetano Fontana (Fiorentina)

2005, Carmine Gautieri (Atalanta)

2005, David Giubilato (Venezia)

2005, Gianluca Grava (Catanzaro)

2005, Inacio Pià (Atalanta)

2005, Olivier Renard (Udinese)

2005, Tommaso Romito (Chieti)

2006, Andrea Cupi (Empoli)

2006, Luca Lacrimini (Sangiovannese)

2006, Ivano Trotta (Rimini)

2006, Giuseppe Giglio (Acireale)

2007, Erminio Rullo (Lecce)

2008, Nicolas Navarro (Argentinos)

2008, Fabiano Santacroce (Brescia)

2008, Daniele Mannini (Brescia)

2008, Michele Pazienza (Fiorentina)

2009, Luca Bucci (svincolato)

2009, Jesus Datolo (Boca Juniors)

2010, Andrea Dossena (Liverpool)

2011, Victor Ruiz (Espanyol)

2011, Giuseppe Mascara (Catania)

2012, Edu Vargas (Universidad de Chile)

2013, Rolando (Porto)

2013, Pablo Armero (Udinese)

2013, Josip Radosevic (Hajduk Spalato)

2014, Faouzi Ghoulam (Saint-Etienne)

2014, Henrique (Palmeiras)

2014, Jorginho (Verona)

2015, Ivan Strinic (Dnipro)

2015, Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

2016, Vasco Regini (Sampdoria)

2016, Alberto Grassi (Atalanta)

2017, Leandrinho (Ponte Preta)

2017, Leonardo Pavoletti (Genoa)

2017, Alessio Zerbin (Gozzano).