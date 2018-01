Napoli: Verdi prende tempo per riflettere, primo contatto col Barcellona per Deulofeu

Gli aggiornamenti sul mercato degli azzurri che sono alla ricerca di un esterno offensivo, visto come obiettivo primario di questa sessione invernale di calciomercato.

Sono tre i fronti su cui si stanno muovendo De Laurentiis e Giuntoli, cioè Verdi, Politano e Deulofeu. Per quanto riguarda il primo, il club azzurro attende segnali proprio dal giocatore, che continua a rifletterci anche in vacanza a Dubai. La risposta potrebbe arrivare al suo ritorno in Italia fissato per domenica, ma il Napoli vorrebbe avere novità prima di quel giorno. Sul fronte Politano si continua a provare a convincere il Sassuolo a privarsene, mentre per Deulofeu è arrivato il primo contatto tra la società di De Laurentiis e il calciatore. Chiesta e ottenuta l’autorizzazione al Barcellona, il Napoli ha instaurato un primo approccio con lo spagnolo, per poi insistere nei prossimi giorni. L’ex Milan piace anche a Inter e Siviglia, alternative che il giocatore valuterà con attenzione. Il Napoli potrebbe venire incontro alle esigenze del Barça, che chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni per monetizzare, mossa che metterebbe fuori gioco l’Inter che potrebbe solo prenderlo in prestito. Per quanto riguarda Machach, infine, il giocatore sarà giovedì in Italia per le visite mediche.

Fonte Gianluca Di Marzio