Napoli vicino a Valdifiori

Accordo quasi raggiunto tra Napoli ed Empoli Subito dopo Pasqua, Empoli e Napoli si incontreranno per cercare di chiudere l’accordo sul trasferimento di Mirko Valdifiori dai toscani al club azzurro. L’intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta: l’offerta di De Laurentiis si aggira sui 5,5 milioni e la richiesta toscana è di 6,5 milioni. Tuttavia l’affare non sembra in discussione e probabilmente si troverà un compromesso a metà strada.

Per il giocatore che ha esordito ieri sera in Nazionale, il Napoli ha offerto un contratto quadriennale da 800mila euro a stagione.

Queste le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni Rai nel post partita:

“Le voci che mi vogliono al Napoli fanno piacere, il mio procuratore lavora in silenzio. Abbiamo rispetto verso l’Empoli e voglio restare concentrato fino a fine stagione. Vedremo cosa accadrà tra due mesi perché per ora il mio obiettivo è la salvezza dell’Empoli”.

Articolo di Marco Salvadori

