Nasce l’accordo tra Sky e Mediaset, si va verso un’unica pay tv

Sky e Mediaset, due emittenti televisive che si fanno concorrenza da diversi anni, questa guerra pare che potrebbe finire presto

Lo riferisce il quotidiano Repubblica: “Quella del 2018 sarà ricordata come la Pasqua della “pax televisiva”. A firmarla sono gli ormai ex nemici Sky e Mediaset, che si scambiano un corposo pacchetto di canali. Sky sbarca nel digitale terrestre su bande di frequenza detenute dal Biscione, dove inserirà una parte dell’offerta sportiva. Premium invece sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla Serie A, nel bouquet satellitare del gruppo controllato da Murdoch.

Siamo alle prove tecniche per mettere in campo una sola emittente a pagamento in Italia. Fra novembre e dicembre 2018, Mediaset potrà offrire a Sky il ramo d’azienda costituito dalla sua piattaforma tecnologica (area “Operation pay”, che significa manutenzione tecnica, accesso condizionato, assistenza ai clienti, attività commerciali). L’intera partecipazione verrebbe conferita a una nuova società (“newco”). Nel caso Mediaset decidesse di vendere, il trasferimento “sarebbe naturalmente sottoposto all’approvazione delle autorità competenti (Antitrust e AgCom)”.

“L’eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà alcuna discontinuità all’attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti”, specifica il Biscione.

L’intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e dal suo omologo di Sky, Andrea Zappia”

