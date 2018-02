Nasce l’osservatorio del comune di Napoli contro le discriminazioni territoriali

Si è svolta ieri la riunione della commissione Sport del comune di Napoli

Il tema di questa riunione era il divieto di trasferta imposto ai tifosi partenopei a Cagliari, il quinto in questa stagione.

La commissione Sport, presieduta da Carmine Sgambati, si è riunita ieri con la partecipazione anche del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e l’assessore allo sport Ciro Borriello, per discutere delle discriminazioni territoriali alla base del divieto per i tifosi campani di partecipare alla trasferta a Cagliari in occasione della partita di lunedì scorso.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, durante la commissione è stata proposta l’istituzione di un “Osservatorio del Consiglio comunale di Napoli contro le discriminazioni territoriali nei confronti dei tifosi del Napoli”

Comments

comments