Nazionale: Chiellini in forse, Di Biagio chiama Ogbonna

Il difensore della Juventus è uscito malconcio nel finale della gara di ieri a Ferrara.

Angelo Ogbonna torna in Nazionale. A sorpresa, il 30 enne calciatore del West Ham, è stato convocato dal neo CT Gigi Di Biagio per precauzione date le condizioni fisiche preoccupanti di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero ieri è uscito molto dolorante al minuto 81 di Spal-Juve tenendosi la gamba ed oggi si sottoporrà a tutti gli esami del caso. Di Biagio, prevedendo un eventuale forfait del campione della Juventus, si è premunito con la convocazione in Nazionale di Ogbonna.

