Nazionale, Spinazzola ko in allenamento lascia il ritiro

Il difensore della Juve, in prestito all’Atalanta, è tornato subito a Bergamo per le cure del caso.

Non arrivano buone notizie in casa azzurri, Gigi Di Biagio per l’amichevole di domani contro l’Inghilterra dovrà fare a meno anche di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro di proprietà della Juventus, ma in prestito all’Atalanta, stamane si è fermato in allenamento ed ha già lasciato la Gran Bretagna per fare ritorno a Bergamo. Sconosciuta l’entità dell’infortunio, non specificata nella nota ufficiale della FIGC sui suoi social, anche se i bene informati parlano di serio problema al ginocchio destro:

“Durante l’allenamento di questa mattina – si legge nel tweet della FIGC – Leonardo Spinazzola ha accusato un infortunio che lo rende indisponibile per l’amichevole di domani con l’Inghilterra. In accordo con l’Atalanta ,nel pomeriggio il difensore farà rientro a Bergamo per sottoporsi alle cure del caso”.

