NazioNapoli, gli azzurri convocati finora dai rispettivi ct

Ultimo turno di campionato prima della pausa per le Nazionali.

Alcuni commissari tecnici hanno già diramato le liste dei convocati e, finora, sono tre i calciatori del Napoli chiamati a rappresentare il proprio paese: il primo è Marko Rog che con la sua Croazia affronterà Perù e Messico in amichevole; il secondo è Marek Hamsik che parteciperà alla King’s Cup a Bangkok; la Slovacchia affronterà in semifinale gli Emirati Arabi Uniti e, a seconda del risultato, affronterà la vincente/perdente tra Gabon e Thailandia; l’ultimo è Arkadiusz Milik, che torna in Nazionale poco dopo essere rientrato dall’infortunio al ginocchio; la Polonia affronterà la Nigeria e la Polonia.

Comments

comments