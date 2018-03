NazioNapoli, gli azzurri impegnati con le proprie Nazionali: da valutare le condizioni di Hamsik

Dopo la vittoria con il Genoa c’è la sosta, ecco gli azzurri impegnati con le proprie Nazionali:

Dries Mertens sarà impegnato con il suo Belgio in un’amichevole contro l’Arabia Saudita, Koulibaly scenderà in campo per una doppia amichevole con il Senegal, doppia amichevole anche per Milik e Zielinski con la Polonia.

Marko Rog andrà negli Usa, poichè di scena nella doppia amichevole Croazia-Perù (23 marzo a Miami) e Croazia-Messico (27 marzo a Dallas). Pepe Reina è stato convocato per la doppia amichevole Germania-Spagna (23 marzo a Dusseldorf) e Soagna-Argentina (27 marzo a Madrid).

Hamsik verrà invece valutato dallo staff medico della Slovacchia e poi tornerà a casa, ha avuto un fastidio muscolare come ha detto anche Sarri ieri: “Hamsik ha sentito un problema muscolare. A lui la sosta capita al momento giusto. La sosta non è un momento buono quando hai 15 giocatori in giro con le Nazionali”.

