NazioNapoli – Italia e Polonia sconfitte. Pari per la Spagna, vittoria per il Portogallo

Dopo le amichevoli del pomeriggio, si sono giocate anche quelle serali.

L’Italia ha perso la gara contro l’Argentina con i gol di Banega e Lanzini. Insigne è rimasto in campo tutta la gara mentre Jorginho è stato sotituito all’86’ entrando al posto di Belotti.

Pareggio per la Spagna e panchina per Reina. Sconfitta anche la Polonia, Zielinski ha disputato tutta la gara, Milik invece è partito dalla panchina per poi subentrare a Kownacki al 72′.

Vittoria per il Portogallo e panchina per Mario Rui.

Questi i risultati:

Ucraina-Arabia Saudita 1-1

Serbia-Marocco 1-2

Argentina-Italia 2-0

Austria-Slovenia 3-0

Germania-Spagna 1-1

Olanda-Inghilterra 0-1

Polonia-Norvegia 0-1

Portogallo-Egitto 2-1

Scozia-Costa Rica 0-1

Francia-Colombia 2-3

