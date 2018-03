NazioNapoli, oggi due azzurri impegnati in amichevole

Da stasera parte il rientro a scaglioni dei vari calciatori partenopei in giro per il mondo.

Inizia una nuova settimana in casa Napoli, una settimana che sarà breve sia perchè l’impegno di campionato è soltanto fra 6 giorni (sabato alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo) e sia perchè tanti calciatori sono ancora in giro con le Nazionali. Domani, con la ripresa degli allenamenti, Maurizio Sarri riaccoglierà i due terzini titolari Elseid Hysaj e Mário Rui che stasera lasceranno le loro selezioni.

L’albanese alle 19 scende in campo in Albania, ad Elbasan, per sfidare con la sua nazionale la Norvegia e non c’è dubbio alcuno che giocherà titolare. Il portoghese invece sarà impegnato in Svizzera alle 20:30 per Portogallo-Olanda, pochissime – quasi nulle – le chance che il terzino possa alzarsi dalla panchina ed esordire con la nazionale lusitana.

