NazioNapoli, stasera 5 azzurri titolari in giro per il mondo

Oltre Insigne e Jorginho, altri 3 azzurri in campo dal primo minuto questa sera.

Insigne e Jorginho saranno protagonisti del match che vedrà l’Italia fronteggiare l’Inghilterra a Wembley. Ma non saranno gli unici azzurri a scendere in campo questa sera. Anche Mertens, Zielinski e Koulibaly fanno parte dell’11 titolare delle loro rispettive nazionali in campo questa sera. Mertens col suo Belgio sfiderà l’Arabia Saudita, il Senegal di Koulibaly fronteggerà la Bosnia e la Polonia di Zielinski giocherà contro la Corea Del Sud.

