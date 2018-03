NazioNapoli, Zielinski porta la sua Polonia alla vittoria al 92′: i risultati

Oltre a a Jorginho e Insigne questa sera hanno giocato anche Zielinsi, Milik, Mertens e Koulibaly.

Due azzurri in gol questa sera in giro per il mondo. Oltre al pareggio di Insigne contro l’Inghilterra c’è da registrare anche il gol da cineteca di Zielinski contro la Corea del Sud, il polacco ha siglato la rete del 3-2 al 92′ regalando la vittoria ai suoi.

Koulibaly col suo Senegal è stato in campo 90 minuti (0-0), 60 per Mertens (4-0) e 3o per Milik.

Zielinski, jugador del Napoli le da la victoria a Polonia en el 92 con este golazo 😮😮pic.twitter.com/xDAy9fw5RT — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) March 27, 2018

